Los Lobos komt naar De Posthoorn BVDH

28 oktober 2019

Op zondag 17 mei komt Los Lobos naar De Posthoorn. De vijf kranige muzikanten staan bekend om hun zomerse ‘feelgood’ muziek met een ongenaakbare live-reputatie. Het grote publiek leerde de groep kennen met hun cover van ‘La Bamba’ en het album ‘Kiko’ (1992) maakte van Los Lobos een gevestigde waarde. Van traditionele Mexicaanse muziek en stevige ‘rock and roll’ tot lekkere soul en rauwe americana. In ieder genre blinken de Amerikanen uit. Na meer dan twintig platen en heel wat uitverkochte zalen komen ze nu naar Noord-Limburg. De kaartverkoop start op woensdag 30 oktober vanaf 10 uur. Het bestellen van kaarten kan via de website www.hamont-achel.be/aha en de balies van het UiTpunt Hamont-Achel.