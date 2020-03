Limburgse vrienden Stijn (26) en Tamara (26) zitten vast in Guatemala: “Het lijkt best ‘chill’, maar we hebben écht geen vakantiegevoel” Birger Vandael

21 maart 2020

12u27 0 Hamont-Achel Het moest de reis van hun leven worden, maar de avontuurlijke trip van Stijn Berkvens (26) uit Achel en Tamara Nouwen (26) uit Wijshagen is uitgedraaid op een nachtmerrie. Na twee dagen werd het hele land platgelegd en vertrekken er geen vliegtuigvluchten meer. “We zitten hier voor minstens 15 dagen vast. De onzekerheid knaagt, al proberen we er het beste van te maken.”

Op 11 maart vlogen Stijn en Tamara naar het verre westen. “Uiteindelijk werd zelfs de heenvlucht al een stressvolle bedoening, want onderweg vernamen we dat de grenzen van Guatemala op korte termijn gesloten zou worden", vertelt Stijn. “Enkele dagen later was het zover: alle transport werd verboden en de grenzen werden gesloten. Ook restaurants, parken en attracties hebben de deur dichtgetrokken.” Achteraf gezien hadden de twee liever een inreisverbod gekregen. “Dan hadden we hier nu ook niet vastgezeten”, stelt Tamara. Het duo contacteerde de ambassade en Buitenlandse Zaken, maar kreeg daar geen helder antwoord. “Ze raden ons aan om het land te verlaten en als dat lukt, hen te laten weten hoe we dat hebben gedaan. Eigenlijk worden we dus aan ons lot overgelaten", zucht Tamara. “Er zijn geruchten over een oversteekplek aan de Mexicaanse grens, maar we nemen liever geen risico’s.”

Bang aangekeken

De twee Limburgers zitten dus vast in Guatemala. In het land is nog maar een handvol besmettingen vastgesteld en viel er nog maar één coronadode, maar de angst voor het virus is er groot. Toen ook de parken sloten en het land in lockdown ging, werd de chaos compleet. “In de hostels kwam de politie controleren of iedereen op z’n eigen kamer zat en werd zelfs onze lichaamstemperatuur gemeten. Op straat werden we bang aangekeken, want ze zien ons als de verspreiders van het virus. Om toch een beetje comfort en hygiëne te hebben, besloten we een villa te huren en deze te delen met lotgenoten uit Europa. Deze privélocatie is niet goedkoop, maar nu hebben we tenminste een beetje bewegingsvrijheid", legt Stijn uit.

Pokeren en beerpong

Samen met een Belgisch koppel uit Brasschaat en een drietal Duitsers zitten Stijn en Tamara nu dagenlang aan het zwembad in Antigua, een stadje in het zuiden dat niet ver van de hoofdstad ligt. In zijn vrije tijd runt Stijn in ons land ‘Stijn’s Events’. Onder die vlag organiseert hij evenementen. Die ervaring gebruikt hij nu ook om de tijd met zijn medebewoners te doden. “Zo doen we een pokeravondje en spelen we spelletjes beerpong.” Ook Tamara probeert er het beste van te maken. “Dit is het ideale moment om privélessen Spaans te nemen!”

Geen vakantiegevoel

Een biertje aan het zwembad in het gezelschap van enkele jongeren: het lijkt wel een paradijselijk bestaan daar in Guatemala. “En toch is de onzekerheid vreselijk, een vakantiegevoel hebben we allerminst”, benadrukt Stijn. “We zitten hier minstens 15 dagen en missen met zekerheid onze voorziene terugvlucht. We zijn nu volledig afhankelijk van wanneer de lokale overheid, België en de VS (voor de tussenlanding) de grenzen weer openen.” Tamara hoopt dat het geen twee maanden zal duren: “Ik zou toch graag op tijd mijn werk weer hervatten...”

Dankzij een goede internetverbinding blijven de twee gelukkig wel in contact met hun familie en vrienden. “Ik probeer mijn vriendin toch minstens om de twee dagen te bellen”, weet Stijn. “Het feit dat ik niet weet wanneer ik haar zal terugzien en dus ook niet kan aftellen, maakt het lastig.” Tamara volgt het lokale nieuws en het nieuws in België op de voet. “Ik hoop zo snel mogelijk terug thuis te zijn, maar nog belangrijker is onze gezondheid. Je wil in zo’n ver land op een vreemd continent echt niet ziek worden." Onvergetelijk is de reis van de twee vrienden dus zeker geworden, helaas niet op de manier waarop ze hadden gehoopt.