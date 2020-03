Limburgers Stijn (26) en Tamara (26) terug thuis na spectaculaire “Escape from Guatemala” Birger Vandael

31 maart 2020

Ruim twee weken zaten Tamara Nouwen (26) uit Wijshagen en Stijn Berkvens (26) uit Achel vast in Guatemala , maar sinds dit weekend zijn ze weer veilig en wel thuis. Bij aankomst in Schiphol bleken 90% van de vluchten geannuleerd te zijn, gelukkig dus niet die van het duo.

Op 11 maart vertrokken de twee vrienden naar de republiek in Centraal-Amerika, een reis waar ze al maanden naar uitkeken. De uitgestippelde reisroute kon echter al na een drietal dagen in de prullenmand. “In een snel tempo werden een reeks maatregelen doorgevoerd. Op woensdag 18 maart ging het land vervolgens in lockdown en werd een avondklok ingevoerd”, vertelt Stijn.

Het duo besloot om zelf een villaatje uit te zoeken, omdat het wilde ontsnappen aan de dagelijkse controles van de politie, die er zelfs niet voor terug deinsde de temperaturen van toeristen te controleren. Samen met een paar Europese lotgenoten (waaronder een koppel uit Brasschaat) konden de Limburgers zich zo nog min of meer ontspannen aan het zwembad.

Open grenzen in Mexico

De toestand in Guatemala verergerde dag na dag en de onzekerheid sloop in de hoofden van Stijn en Tamara. “Het luchtvaartverkeer werd volledig stilgelegd. Er was sprake dat we hier nog maanden kon vastzitten. Als enige land in Centraal-Amerika en Zuid-Amerika hield Mexico gelukkig de grenzen nog open. Puur uit schrik voor wat komen zou, besloten we een poging te ondernemen om te ‘ontsnappen’ uit Guatemala en via Mexico huiswaarts te keren.”

Geen koorts

Met een lokale taxi trokken de twee van het centrum van Guatemala naar het grensplaatsje Tapachula. Het werd een rit van vijf uur en toen moest het ‘moment suprême’ nog komen. Aan de grens werd immers de temperatuur gemeten van iedereen die Mexico binnen wilde. “Het was tussen 35 en 40 graden en we hadden al die tijd in een kleine taxi zonder airco tegen elkaar gezeten. Natuurlijk was ik er niet helemaal gerust in", lacht Tamara. “Gelukkig hadden we geen koorts en mochten we het land in.”

Op de luchthaven van Tapachula moesten Tamara en Stijn zeven uur wachten op een vlucht naar de Mexicaanse hoofdstad. Met een biertje in de hand bleef de sfeer er gelukkig in. Uiteindelijk belandden de twee goed en wel in Mexico-City, waar ze opnieuw 24 uur moesten ‘kamperen’. Na een paar bange momenten bleek de vlucht naar Amsterdam door te gaan. En zo waren de twee vrijdagavond na een vlucht van 52 uur “eindelijk” thuis.

Reis afmaken

Stijn is naar eigen zeggen nog steeds doodmoe van de helse onderneming: “Je slaapt niet alleen weinig, er waren ook nog eens de kopzorgen. En de jetlag moet je ook mee tellen. Gelukkig was er het prettig weerzien met mijn vriendin. Het was voor ons niet fijn om niet te weten wanneer we elkaar terug zouden zien.” Al bij al is het duo dus vrij snel thuisgeraakt. “We hebben het nu wel even gehad met luchthavens en reizen, maar ons verhaal in Guatemala zit er nog niet op. Als op een dag het virus verdreven is, willen we zeker nog terug om onze reis af te maken!”, besluiten de vrienden positief.

