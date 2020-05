Limburgers meteen op bezoek bij familieleden over de grens Birger Vandael

30 mei 2020

21u00 0 Hamont-Achel Vanaf vandaag mag iedereen die familie over de grens heeft, terug op bezoek gaan. De laatste weken nam de vraag naar dergelijke verplaatsingen steeds verder toe. Heel wat Limburgers wachtten niet lang om hun familieleden over de grens meteen een bezoekje te brengen.

De familiebezoeken zijn al weken een topic in de grensgemeenten. Op 8 mei ontstond er al ophef toen de grenzen eerst geopend leken te worden om dan uiteindelijk toch gesloten te blijven. Sindsdien ging er geen dag voorbij waarop het onderwerp niet ter sprake kan. In Facebookgroepen werd er druk gepraat over de maatregel, terwijl burgemeesters hun inwoners bleven informeren. Vrijdag gaf Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dan toch de verlossende toestemming.

Geen controles

Bij de gelukkigen die zaterdag meteen hun familie bezochten, zaten Jolanda Cools en haar man Anthony van Otten en zoontje Mathias uit Overpelt. “Wij zijn naar “opa en oma” geweest, dat zijn de ouders van mijn man. Zij wonen in Eersel, niet ver voorbij de grens. Het weerzien was zeker een happy bedoening. Vooral ons zoontje genoot ervan: hij had zijn grootouders wel bijna drie maanden niet meer gezien. We hebben lekker genoten in het zonnetje. Onderweg hadden we geen controles aan de grens. Noch op de heenweg, noch op de terugweg.”

Net verhuisd

Ook in omgekeerde richting brachten mensen bezoek aan elkaar. De Hamontse zanger Dennis Eijkemans was net voor de coronacrisis verhuisd naar Nederland. Dat maakte dat hij plots voor twee maanden zijn ouders niet kon bezoeken. “Toen bekend raakte dat de grenzen weer opengingen, hebben we elkaar direct opgebeld", vertelt hij. “We wilden meteen afspreken zodat we elkaar weer fysiek konden zien.”

Ook bij Dennis verliep de reünie in uiterst goede sfeer. “Het bezoek vond plaats aan het huis van mijn ouders in Hamont. Daar is immers voldoende plaats voor iedereen, zodat we de maatregelen omtrent social distancing kunnen respecteren. Dat is meteen ook het vervelende, want natuurlijk wil je elkaar het liefst van al eens goed vastpakken. In het mooie weer hebben we een gezellige barbecue gedaan en bijgekletst. Uiteraard conform de maatregelen." Ook bij hem waren er van controles geen sprake.