Liefdesberichtjes op infoborden BVDH

27 januari 2020

De stad Hamont-Achel organiseert in de aanloop naar Valentijn opnieuw de actie op de digitale infoborden. Normaal vind je hierop praktische info voor de bevolking, maar ook verenigingen krijgen langs deze weg de mogelijkheid om hun publiek toegankelijke activiteiten kenbaar te maken. In het kader van Valentijn kan je op vrijdag 14 februari lieve tekstjes insturen om je naaste(n) te verrassen of een hart onder de riem te steken. Heb jij je boodschap al klaar? Stuur deze dan uiterlijk maandag 10 februari in via www.hamont-achel.be/valentijnsactie. Met de actie maak je kans op een verwenpakket helemaal in thema van Valentijn. Op 14 februari zal een onschuldige hand uit alle inzendingen een winnaar loten. De bekendmaking hiervan gebeurt op de Facebookpagina van de stad Hamont-Achel.