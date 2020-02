Laatste stuk gescheiden fietspad vanaf maandag aangelegd BVDH

07 februari 2020

09u55 0 Hamont-Achel Vanaf maandag wordt het laatste ontbrekend stukje van het gescheiden fietspad aan de Hamonterweg in Hamont-Achel aangelegd. Omwille van een juridisch geschil werd dit gedeelte ter hoogte van Hoek nog niet gerealiseerd.

In de zomer van 2017 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met Aquafin, de stad Hamont-Achel en gemeente Pelt (toen Neerpelt) met de volledige vernieuwing van de Thomas Watsonlaan, Hamonterweg en Bosstraat. De wegen werden uitgerust met een nieuw wegdek, een gescheiden riolering en veilige fietspaden. Omdat twee grondeigenaars verzet aantekenden tegen de onteigening, bleef één stukje onaangeroerd. Nu werd ook het juridisch geschil uitgeklaard, waardoor de aannemer kan beginnen met het laatste gedeelte in de stad.

Anderhalve week

De werken gaan op 10 februari van start. De aannemer verwacht dat hij hiervoor anderhalve week nodig heeft, al is hij hierbij ook afhankelijk van het weer. Van zodra de werken van de baan zijn, kunnen fietsers over het volledige traject veilig richting Achel fietsen.