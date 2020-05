Kunstenaar Nils Verkaeren sluit project in Hamont-Achel af Birger Vandael

21 mei 2020

Een maand geleden las u via onze krant hoe kunstenaar Nils Verkaeren in Hamont-Achel (waar zijn vriendin Eva woont) een project heeft opgestart waarbij hij zijn grote werken laat opduiken in de stad. Twee maanden, veertien grote doeken en 27 houten paneeltjes verder, is Verkaeren bezig aan zijn laatste werk: een groot schilderij in een klaprozenveld. Vervolgens moeten alle stukken naar huis worden getransporteerd en zullen ze uiteindelijk in een galerij te Brussel belanden.