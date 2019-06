Inwonersaantal België stijgt, maar niet in Hamont-Achel Birger Vandael

17 juni 2019

15u36 0

Het Belgische statistiekbureau Statbel heeft vandaag de officiële bevolkingscijfers gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat ons land net iets meer vrouwen dan mannen telt en dat de Belgische bevolking net als de voorbije jaren groeit. Opvallend is dat Hamont-Achel minder inwoners telt dan vorig jaar. Vorig jaar telde de stad nog 14.427 inwoners, dit jaar zijn ze nog met 14.369. Dat maakt dus een verschil van 58, wat ingaat tegen de trend. Hamont-Achel is echter niet de enige gemeente in Noord-Limburg waar dit fenomeen plaatsvindt. Ook in onder meer Peer is er een daling van het aantal inwoners.