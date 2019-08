IN BEELD: BK Fierljeppen in Hamont BVDH

11 augustus 2019

20u19 1 Hamont-Achel In Hamont-Achel stond afgelopen zondag het 31ste Belgisch Kampioenschap Fierljeppen op het programma.

Dit wordt jaarlijks georganiseerd door de lokale KLJ. Bij Fierljeppen wordt gebruik gemaakt van een polsstok om een zo groot mogelijke afstand te overbruggen. Het is een sport die vooral in het Nederlandse Friesland erg populair is. Er kwam heel wat volk naar het CSM-terrein om het spektakel te aanschouwen. In totaal deden er zo'n veertig mensen mee aan het kampioenschap.