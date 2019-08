IBO De Pagadder blaast twintig kaarsjes uit BVDH

26 augustus 2019

19u29 0 Hamont-Achel Op 1 september begint niet alleen het schooljaar, het is ook de twintigste verjaardag van het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) De Pagadder! Wat in 1999 begon als opvang voor 20 tot 28 kinderen groeide intussen uit tot een grootschalig opvanginitiatief voor gemiddeld 180 kinderen per dag.

Het IBO beschikt voor het opvangen van de kinderen over twee vestigingen. Eentje in Achel – waar alles begon – en eentje in Hamont. Deze laatste begon in 2000 in Hamont-Lo, verhuisde in 2003 naar Hamont-centrum en werd op 1 september 2019 geïntegreerd in het Huis van het Kind. Daar draagt het bij tot een brede gezinsondersteuning.

Tijdscapsule

Burgemeester Rik Rijcken (PRO) en schepen van Kinderopvang Marie-José Cuyvers (PRO) trapten maandag samen met de kinderen de feestweek af. Hierbij werd een tijdscapsule opgegraven met prikkelende hints over de activiteiten die op het programma staan. Zo kwamen de kinderen erachter dat ze deze week feestelijke vlaggen gaan knutselen, dat ze iets mogen verwachten met springen en water én dat er een zoete afsluiter volgt op vrijdag. Het was dus een spannende dag boordevol nieuwsgierigheid waarbij een tipje van de sluier werd gelicht van wat er deze week nog komen zal.

Via de Facebookpagina van het Huis van het Kind Hamont-Achel blijf je deze week op de hoogte van het verdere verloop van de feestweek.