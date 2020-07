Het origineelste huwelijksaanzoek van deze zomer? Joost (31) ‘plant’ zijn vraag in maisveld tegen Belgische grens Birger Vandael

15 juli 2020

12u50 0 Hamont-Achel Eén van de meest originele huwelijksaanzoeken van deze zomer moet toch het initiatief van Nederlander Joost Roothans (31) zijn. Hij tekende in een maisveld tegen de Belgische grens een model uit met het opschrift ‘Anneke, wil je met me trouwen?’. Op die plaatsen zaaide hij vervolgens maandenlang geen mais. “Ze had helemaal niets door en was uiteraard erg verrast", glimlacht Joost.

De Nederlander is afkomstig uit Schaft, een dorpje tegen het Belgische Achel. “Al jaren run ik daar een agrarisch loonwerkbedrijf. De laatste jaren werken we met een gps in een machine die de mais volgens een model kan planten”, vertelt Joost. “Omdat ik ook in mijn relatie op een punt gekomen was de volgende stap te zetten, tekende ik een ontwerp uit met oog op een huwelijksaanzoek. In april werd het maisveld ingezaaid en al snel werd duidelijk dat het goed zat.”

Controle met drone

Joost controleerde nog een keertje met een drone of het aanzoek wel duidelijk leesbaar was. Vervolgens regelde hij een vliegtuig en vloog hij met ‘zijn’ Anneke over het maisveld. “Ze had helemaal niet door waarmee ik bezig was en zei gelukkig volmondig ‘ja’. Ik kan de actie dus wel als een groot succes beschouwen. Aanvankelijk mocht ik door de coronacrisis niet de lucht in. Gelukkig is al het werk uiteindelijk niet voor niets geweest.”

Economisch verlies

We schotelden Joost meteen ook de stoute vraag voor of zijn huwelijksaanzoek niet geleid heeft tot wat minder opbrengsten. De ontbrekende mais kon immers ook niet geoogst worden. “Als je dat zo rationeel bekijkt, dan kost me dit inderdaad wel enkele euro’s. Maar kijk, als je dan in ruil gelukkig getrouwd bent, dan neem je dat er met de glimlach bij", grijnst hij.

De trouw staat gepland in augustus 2021. “Hopelijk is tegen dan het virus helemaal bestreden”, geeft de Nederlander nog mee.