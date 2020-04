Herdenking gesneuvelde Royal Air Force-bemanningsleden geannuleerd Birger Vandael

08 april 2020

De werkgroep RAF-Memorial uit Hamont-Achel laat weten dat de herdenking op 20 juni niet zal plaatsvinden. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst worden de elf gesneuvelde bemanningsleden van de Royal Air Force herdacht. Zij kwamen om het leven toen ze met hun vliegtuig tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hamont neerstortten. De maatregelen omtrent de verspreiding van het coronavirus maken de herdenking dit jaar niet mogelijk. “Voor de komende jaren zal de werkgroep alleen nog een grote herdenking aan de kapel op de Witteberg in Achel organiseren, wanneer overzeese familieleden van bemanningsleden aangeven om in het derde weekend van juni naar Hamont-Achel te komen.”