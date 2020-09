Harald Pinxten (43) is nog lang niet uitgekeken op het voetbal Koen Wellens

08 september 2020

17u03 0 Hamont-Achel Bijna 25 jaar nadat Harald Pinxten vanuit de jeugd van Lommel SK doorstootte naar de hoofdmacht, begint hij aan zijn tweede seizoen bij KFC Hamont 99. “31 jaar geleden trok ik van de Hamontse jeugdploegen naar Lommel. Pas vorig seizoen keerde ik terug naar de heimat. Nog altijd met ambitie, hoor. Ik voel de jaren voorlopig nog niet. Ouwe? Ja, dat durven ze al eens te roepen”, lacht Harald Pinxten.

Samen met onder meer Wim Mennes bij Racing Peer behoort Pinxten tot de oudste spelers in tweede provinciale A. Niet dat hij daar wakker van ligt, want net als tijdens zijn periode bij Antwerp of het Schotse Livingston is de Noord-Limburger nog altijd heel gretig. “Ik speel het spelletje nog altijd even graag. Voetbal is voetbal, maar het niveau van pakweg Antwerp en Hamont mag je niet vergelijken. Gelukkig heb ik de stap niet plots gezet. Na mijn terugkeer uit Schotland ben ik via de lagere nationale afdelingen in tweede provinciale gaan spelen. Aanpassen? Natuurlijk, maar de liefde voor het spel, zowel bij mezelf als bij de ploegmaats en de clubleiding is altijd even groot geweest.”

Vrijwilligers

Waar Pinxten vroeger opkeek naar de professionele aanpak, kijkt nu op van de gedrevenheid waarmee een club als Hamont geleid wordt. “De club leeft van het vrijwilligerswerk. Dat kan ook niet anders op dit niveau, maar dat wil niet zeggen dat de zaken niet vooruitgaan. Hamont 99 heeft een gezonde ambitie en de club weet perfect waarvoor ze wil gaan. Ja, ook op sportief vlak. Peer en Meeuwen zijn de favorieten in de reeks, wij kennen onze plaats. Vlak eronder? Dat zal moeten blijken, maar wij willen goed voetbal brengen en plezier beleven aan het spelletje. Dat geldt trouwens ook voor mezelf. Voorlopig kan ik op maandagmorgen nog altijd vlot uit mijn bed (lacht).”

Jeugdwerking

Pinxten is niet alleen speler bij Hamont, hij zet er mee de schouders onder de jeugdwerking. “Ik wil vooral een voorbeeld zijn voor de jonge spelers. In de kern ben ik met voorsprong de oudste, maar dat is eigenlijk al jaren zo. Neen, ik loop niet tussen de lijnen met de pretentie van ken je mij niet? Trouwens, mijn jaren in de Belgische eerste klasse liggen al in een ver verleden. Toch zijn er nog altijd heel wat jongere ploegmaats die mijn palmares kennen. Leuk, maar ik moet er ook elke training nog hard voor werken.”