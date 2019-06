Hamontse voetbalclubs krijgen robotmaaier BVDH

04 juni 2019

10u59 0 Hamont-Achel De Hamontse voetbalclubs KFC Hamont ’99 en Excelsior krijgen van de gemeente een eigen robotmaaier. Deze maaiers worden ingezet voor het onderhoud van de voetbalvelden.

Na een testfase in 2016 en een grondige kosten-batenanalyse, werden er in 2018 al drie robotmaaiers aangekocht voor de pleinen van Achel VV. De groendienst van de stad besteedde echter nog steeds veel tijd aan het maaien van de voetbalvelden in Hamont. Vanaf half maart tot begin november worden deze velden gemaaid en van juni tot september gebeurt dat zelfs twee keer per week.

Robotmaaiers zijn maximaal inzetbaar, maken geen lawaai, stoten minder CO2 uit en zorgen voor een uniforme grasmat. Ze kunnen dag en nacht, zeven op zeven ingezet worden, wat een voordeel is wanneer de velden overdag druk bezet zijn. Daarnaast is het grasmaaisel bijzonder fijn omwille van de hoge maaifrequentie, waardoor het organische materiaal van deze mulching zonder al te veel problemen kan blijven liggen en zorgt voor natuurlijke bemesting. Een wekelijkse controle volstaat om de toestellen te laten functioneren.

Dankzij de aankoop van de maaiers, in totaal goed voor 117.000 euro, is er een aanzienlijke kostenbesparing qua personeelsinzet, energiekost en bemesting van de pleinen.