Hamontenaar Johan Vrijsen (23) verdiept zich met ‘Radames’ in het werk van Braziliaanse componist Birger Vandael

21 mei 2020

13u57 0 Hamont-Achel De 23-jarige Hamontenaar Johan Vrijsen bracht deze maand samen met Leuvenaar Siebe Chau zijn eerste album uit. Als het muzikaal duo ‘Radames’ verdiepten ze zich in het onontgonnen repertoire van de Braziliaanse componist Radamés Gnattali. Die brengt een mix van klassieke muziek, jazz en Braziliaanse folklore.

Johan en Siebe kennen elkaar al sinds de kunsthumaniora van het Lemmensinstituut in Leuven. Hun hechte vriendschap leidde er toe dat ze al vanaf hun veertiende samen musiceren. Dat bracht hen in 2017 bij Gnattali. “We nemen op ons album twee werken onder handen: de klassieker getinte Sonatina No.2 en de dansbare Suite Popular Brasileira voor elektrische gitaar en piano”, stelt Johan. De werken werden opgenomen in de Bijloke studio in Gent.

Kindertheatergezelschap

Johan Vrijsen zit in zijn laatste masterjaar piano aan LUCA School of Arts bij Joop Celis. Op zijn veertiende begon hij aan de kunsthumaniora te Leuven bij Alicia Mennens. Naast concerten als klassieke pianist heeft Johan veel affiniteiten met andere creatieve projecten. Zo maakt hij deel uit van een kindertheatergezelschap AntArtica dat in tal van CC’s en schoolvoorstellingen opgevoerd heeft en draaide hij mee als toetsenist in enkele popbands.

Siebe Chau studeerde vorig jaar af aan LUCA School of Arts. Hij viel als gitarist reeds in de prijzen op concours zoals het International Andrés Segovia-concours (2016), Antwerpen gitaarfestival (2015) en Belfius Classics (2014). Zijn specialiteit is Argentijnse en Braziliaanse muziek. Naast freelance werk in verschillende ensembles is Siebe ook actief in verschillende theaterproducties en muziekperformances Dit combineert hij met de master Culturele studies aan de KULeuven. (meer info via www.siebechau.com).

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de heren via Radamesduo@gmail.com.