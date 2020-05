Hamontenaar Frits Stevens (23) hoopt de ware te vinden in ‘Boer zkt Vrouw’: “Ik heb geleerd dat liefde een werkwoord is” Birger Vandael

03 mei 2020

20u37 0 Hamont-Achel Hamontenaar Frits Stevens (23) zal in het najaar te zien zijn in het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’. De jonge twintiger is sinds het overlijden van zijn vader CEO van een pluimveebedrijf. Hij doet zijn werk met hart en ziel en heeft onder meer 80.000 kippen onder zijn hoede. Enkel een vrouw ontbreekt nog. “Ze moet begrijpen dat het werk soms op de eerste plaats zal komen, maar ik wil zeker ook met haar van het leven genieten!”, vertelt Frits.

Frits was van kleins af aan geïnteresseerd in de landbouw. Hij behaalde uiteindelijk wel zijn diploma lasser-monteur, maar dat was altijd een plan B. Zijn hart lag immers bij tractors en veldwerk en na zijn studies ging hij dan ook als loonwerker in dienst bij een plaatselijke boer. Toen Frits 21 was, sloeg het noodlot toe. Zijn vader overleed en plots kwam diens pluimveebedrijf op de schouders van de jongeman terecht. Frits volgde nog twee jaar avondschool landbouw en droomt inmiddels van de verdere uitbreiding van zijn zaak.

Sociaal leven

Het is echter niet alleen maar werk in het leven van Frits. Hij leidt ook een sociaal leven en het waren zelfs zijn vrienden die hem inschreven voor ‘Boer zkt Vrouw’. “Ik vond dat wel fijn, al had ik nooit gedacht dat ik uiteindelijk zou geselecteerd worden voor het programma”, glimlacht de jonge Hamontenaar.

Inmiddels is Frits twee jaar single. “Mijn laatste relatie liep stuk in de periode dat mijn vader gestorven is. Die breuk was een beetje mijn eigen fout: ik maakte weinig tijd voor haar en was altijd maar aan het werken. Daar heb ik wel uit geleerd. Liefde is een werkwoord en ik wil zeker tijd investeren in een relatie en me aanpassen aan mijn partner.”

Carnaval en KRC Genk

Aan hobby’s geen gebrek in het leven van Frits. “Ik ben al tien jaar lid bij de carnavalsgroep ‘Hamonter Garde’. Daarnaast ben ik een fanatiek supporter van KRC Genk en probeer ik toch om de twee weken de thuiswedstrijd bij te wonen. Ook ritjes op de motor maak ik graag, lekker wegdromen op zondag wanneer het rustig is op de baan.” Ondanks dat drukke sociale leven kwam hij echter de ware nog niet tegen: “Misschien zijn vrouwen een beetje bevreesd dat een landbouwer alleen maar moet werken. We zijn overdag vaak aan de slag en soms ook ’s avonds of zelfs ’s nachts, maar ik zal in het programma tonen dat wij eveneens kunnen genieten van het leven!”

Ik vind het vooral belangrijk dat je als koppel goed met elkaar kan opschieten. Papa zei altijd: graag zien doe je maar 2 weken, maar overeenkomen doe je je hele leven Frits Stevens

Naar eigen zeggen is Frits op zoek naar een jonge, vlotte en sociale vrouw die haar eigen ding kan doen, want hij kan het bedrijf perfect alleen runnen. Hij wil een lief en zacht meisje dat ook op haar strepen durft te staan zodat Frits niet te ver gaat in zijn werk. “Qua uiterlijk heb ik geen specifieke vereisten”, vertelt hij. “Ik vind het vooral belangrijk dat je als koppel goed met elkaar kan opschieten. Papa zei altijd: graag zien doe je maar 2 weken, maar overeenkomen doe je je hele leven.”

Gezin stichten

En daar mogen op een dag gerust ook een paar kleine pagadders uit voort komen. “Ik vond het zelf zalig om als kind tussen de kuikentjes te lopen, dus ik wil zeker een gezin stichten. Maar laat ons eerst al eens een vrouw vinden! Hopelijk via Boer zkt Vrouw, ja… Ik schat de kans fift-fifty dat ik haar zal vinden. Uiteindelijk kan één goede brief genoeg zijn en mijn leven veranderen!”