Hamont-Achelse fietsbieb op zoek naar kinderfietsen Birger Vandael

17 juli 2020

13u51 0 Hamont-Achel De Fietsbieb van Hamont-Achel is op zoek naar voldoende kinderfietsen om van start te kunnen gaan. Wie er een tweewieler inlevert, krijgt alvast een jaar gratis lidmaatschap.

Bij de Fietsbieb kan je tweedehands kinderfietsen tot twaalf jaar lenen aan een lage prijs. Zo moet je als ouder niet telkens een nieuw model kopen wanneer je kind uit zijn of haar fietsje is gegroeid. Heb je een groter exemplaar nodig? Dan kan je de fiets inruilen voor een andere uit de Fietsbieb. Lid worden kost je € 20 euro per jaar.

Heb je nog een kinderfiets op overschot? Breng je tweewieler dan gerust binnen tijdens de inzameldag van de Fietsbieb. Deze vindt plaats op zaterdag 22 augustus 2020 tussen 14.00 u en 16.00 u in het voormalige Ursulinenklooster. Je neemt hiervoor de ingang via de grote poort op de Wal, langs de bibliotheek (Wal 26, 3930 Hamont-Achel).

Vrijwilligers

Sleutel je graag aan fietsen of wil je enkele uren per maand de Fietsbieb openhouden? De Fietsbieb is ook nog op zoek naar enkele technische en administratieve vrijwilligers. Meld je hiervoor aan bij Bart Bynens van Fietsbieb Limburg (0475 61 18 34) of per e-mail: fietsbiebhamontachel@gmail.com.

De Fietsbieb is een initiatief van beweging.net Limburg met steun van stad Hamont-Achel.