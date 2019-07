Hamont-Achelse aanrander in verzet tegen celstraf van twee jaar BVDH

12u51 0 Hamont-Achel Een 30-jarige Hamont-Achelaar is het niet eens met de celstraf van twee jaar die hij kreeg voor een aanranding in Hasselt. Hij tekende verzet aan, maar het lijkt een vruchteloze poging te worden. De procureur vroeg om het verzet ongedaan te verklaren.

Op 6 februari 2016 even voorbij middernacht speelden de feiten zich af. Het slachtoffer had reeds afscheid genomen van een vriend na een avondje uitgaan aan het Dusartplein. Ze werd vervolgens achtervolgd door de dertiger en tegen de muur gedrukt. De beklaagde betastte de vrouw aan haar intieme delen. Gelukkig werd zij gered door een toevallig passerende combi. Al krijsend kon ze zich van de man ontdoen en verwittigde ze de politie.

De Hamont-Achelaar bleek eerder al in een Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te hebben vertoefd. Hij bekent de feiten en hoopt op een strafvermindering. Eind 2018 kreeg hij reeds de celstraf van twee jaar opgelegd en de kans is klein dat daar in het vonnis iets aan wordt veranderd.