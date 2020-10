Hamont-Achel zoekt nu al vrijwilligers voor eventuele coronapiek Birger Vandael

11 oktober 2020

11u50 0 Hamont-Achel In Hamont-Achel is men al volop bezig met de voorbereiding op een eventuele nieuwe piek van het coronavirus. De stad zoekt vrijwilligers om in de thuissituatie een handje te helpen met de dagdagelijkse taken, alsook ter ondersteuning van de zorgsector.

De zoektocht verloopt samen met de woonzorgcentra Residentie aan de Beverdijk en Sint-Jan Berchmans, De Wiek (de Klimroos, vzw Stijn), De Haag (Sint-Oda, vzw Stijn) en dienstencentrum De Kring. Zo wil men voorkomen dat een voorziening zoals een tehuis voor personen met een beperking of een woonzorgcentrum met een tekort aan personeel te maken krijgt. Door deze vrijwilligers nu al in te schakelen, kunnen ze nadien snel ingezet worden binnen de werking.

Vrijwilligers kunnen ook coronaproof een kleine buurtactiviteit organiseren zoals een haaknamiddag of een wandeling. Wie een bijzonder talent heeft, een bepaalde passie of kennis kan dit binnen een bepaalde activiteit ook delen met anderen. Zowel tijdens deze coronaperiode als wanneer deze pandemie helemaal achter de rug is, kunnen vrijwilligers zich opgeven als ‘buddy’ om asielzoekers bij te staan, bijvoorbeeld bij het winkelen of als tolk bij bepaalde afspraken.

Hamont-Achel Helpt

Ook in de thuissituatie kan de hulp van een enthousiaste vrijwilliger goed van pas komen. In maart werd Hamont-Achel Helpt in het leven geroepen en kon het stadsbestuur rekenen op heel wat vrijwilligers voor taken die in tijden van corona niet voor iedereen even vanzelfsprekend zijn. Wie interesse heeft, kan zich melden op www.hamont-achel.be/vrijwilliger. Heb je vragen? Bel dan naar 011 51 05 01 of stuur een e-mail naar hamontachelhelpt@hamont-achel.be.