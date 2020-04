Hamont-Achel werkt vakantieaanbod Pasen online uit Birger Vandael

01 april 2020

13u13 0 Hamont-Achel De stad Hamont-Achel moest omwille van het coronavirus alle geplande activiteiten tijdens de paasvakantie afgelasten. De dienst Vrije Tijd herwerkte het grootste gedeelte naar online kampen. Deze ‘Blijf-in-je-kot Kampen’ gaan virtueel door, zijn gratis en iedereen kan deelnemen!

Vanaf 6 april krijg je via de Facebookpagina van het UiTpunt Hamont-Achel dagelijks activiteiten aangeboden in de thema’s van de oorspronkelijke kampen. Onder andere het ‘Dinokamp’, ‘Star for a day', 'Jump XL’, ‘het Thuis-fornuis’, ‘de Bootcamp’ en ‘Spoor je paard’ krijgen gedurende twee weken een virtuele toets waardoor je kroost van thuis uit kan deelnemen aan allerlei leuke activiteiten. Zo kunnen de kinderen rekenen op tal van knutseltips en tricks, gaan ze zelf aan de slag in de keuken en leggen ze met een zelfgemaakt stokpaard een heus paardenparcours af. Dolle pret gegarandeerd!

Theater vanuit je woonkamer

Ook Cinema Walburg is momenteel gesloten in het kader van de coronamaatregelen. Dat betekent dat ook de Cinemaatjes – waarbij dit jaar Frozen 2 gedraaid zou worden – niet doorgaat. Maar ook hiervoor bestaat een oplossing. Wist je namelijk dat er heel wat theatervoorstellingen voor kinderen gratis kan streamen? Hiervoor neem een kijkje op www.uitmetvlieg.be/uittip-familietheater-vanuit-je-living.