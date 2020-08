Hamont-Achel verplicht mondmasker in schoolomgeving Birger Vandael

31 augustus 2020

Op 1 september gaat het nieuwe schooljaar van start en dat is onmiddellijk het geval voor alle kinderen. Het belooft dus ook opnieuw druk te worden aan de schoolpoorten. Omdat het coronavirus nog steeds aanwezig is en het stadsbestuur de veiligheid van haar inwoners hoog in het vaandel draagt, wordt in de schoolomgevingen een mondmaskerplicht ingevoerd. De verplichting is er vanaf de eerste dag voor iedereen ouder dan 12 jaar. Dat betekent dat zowel ouders als grootouders die hun kroost afzetten een mondmasker moeten dragen, alsook kinderen ouder dan 12 die naar school gaan. Om iedereen te herinneren aan deze mondmaskerplicht wordt de nodige signalisatie aangebracht.