Hamont-Achel treft geen extra maatregelen om Nederlandse cafégangers te weren Emily Nees

13 oktober 2020

De Nederlandse premier Mark Rutte kondigde vanavond aan dat de horecazaken in heel het land op slot gaan . Dat vanaf woensdag 14 oktober om klokslag 22.00 uur. Samen gezellig op café gaan of dineren in een restaurant mag er tijdelijk niet meer. Maar in de grensgemeenten, soms slechts een paar (kilo)meter verderop, kan dat wel nog. Of de burgemeesters van de Limburgse grensgemeenten al beginnen te zweten bij de gedachte van een toestroom aan Nederlandse cafégangers? Rik Rijcken (PRO) alvast niet.

“Nee, we zijn daar eigenlijk niet bang van”, vertelt Rik Rijcken (PRO), burgemeester van Hamont-Achel. “Ik merk dan ook dat de plaatselijke horeca-uitbaters zelf de nodige maatregelen treffen door reserveren te verplichten. Op die manier kunnen ze de toelating weigeren aan mensen die zich niet op voorhand hebben gemeld. Of dat al gebeurd is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik ben sowieso voorstander van het initiatief. Het is een middel om zichzelf te beschermen.”

Of de gemeente zelf ook algemene verstrengingen zal treffen? “Nee”, zegt Rijcken. “Het heeft ook geen zin om onze cafés om pakweg 20.00 uur ’s avonds te sluiten terwijl ze in Pelt open blijven tot 23.00 uur. En de horeca heeft het al zwaar genoeg. We willen sowieso niet strenger optreden dan de rest van Limburg als dat niet nodig is.”