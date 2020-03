Hamont-Achel sluit de grenzen: politie voert controles uit op grote wegen Birger Vandael

23 maart 2020

18u46 0 Hamont-Achel Nadat er reeds een verbod op niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland werd opgelegd, werden dit weekend de grenzen afgezet. Dat gebeurde ook in Hamont-Achel, waar enkel de Sint-Odilialaan (Achel) en de Keunenlaan (Hamont) geopend blijven voor essentiële verplaatsingen. Op die wegen is er controle van de politie.

Met essentiële verplaatsingen bedoelt men onder andere grensarbeid en verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, omgangsrecht en familiehereniging. Bezoek aan familieleden die niet onder hetzelfde dak wonen, is niet toegelaten, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen. Op vakantie gaan, shoppen of uit gaan eten zijn géén essentiële verplaatsingen en zijn dus verboden. Ook winkelen in de supermarkten over de grens is dus niet toegelaten.

Loonbrief in de wagen

Zoals dit weekend ook al gebeurde, zal de politie controles uitvoeren om erop toe te zien dat iedereen de maatregelen respecteert. Het stadsbestuur raadt grensarbeiders aan om bijvoorbeeld een loonbrief in de wagen te leggen om aan te kunnen tonen dat men in het buitenland werkt. Wie de maatregelen niet naleeft, zal daarvoor gesanctioneerd worden en een boete krijgen. Die boetes kunnen oplopen tot 4.000 euro. “Leef dus alle maatregelen strikt na. Zo bescherm je niet alleen jezelf, maar ook anderen”, onderstreept burgemeester Rik Rijcken (PRO).