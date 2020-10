Hamont-Achel organiseert struiken- en bomenverkoop van streekeigen planten Birger Vandael

12 oktober 2020

10u56 0 Hamont-Achel Het Klimaatcafé organiseert in samenwerking met Natuurpunt en de stad Hamont-Achel een struiken- en bomenverkoop van streekeigen planten. Zo kan ook jij meehelpen om de biodiversiteit vooruit te helpen en tegelijk de klimaatopwarming te stoppen.

Tuinen vol bomen en planten ‘van hier’ trekken leven aan, voorzien dieren en planten van leefgebied, beschutting en voedselplekken en halen heel wat CO2 uit de lucht. Planten met het label ‘Plant van Hier’ zijn gekweekt uit zaadjes geoogst van wilde ouderplanten uit eigen streek. Ze helpen de natuur door hun aanpassing aan onze lokale groeiomstandigheden.

10 % korting én gratis klimaatboom

Kies jij voor inheemse planten in eigen tuin, terras of balkon? Dan kan je deze tot uiterlijk 14 november bestellen via www.natuurpuntlimburg.be. Wie planten of plantgoed bestelt krijgt 10 % korting op zijn of haar bestelling (maximum € 10 per adres). Bovendien mag iedere besteller dankzij de steun van Cristal Alken uit elf verschillende soorten één gratis klimaatboom kiezen.

Je kan de bestelde plantjes betalen en afhalen op zaterdag 28 november tussen 10.00 en 12.00 uur op de stadswerf (Middenweg 5, 3930 Hamont-Achel).