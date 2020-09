Hamont-Achel organiseert ‘creatief dictee’ Birger Vandael

15 september 2020

12u04 0 Hamont-Achel Op vrijdagavond 9 oktober 2020 organiseert de bibliotheek Hamont-Achel ‘De Schrijfwijzen - Het Groot Dictee Heruitgevonden’. Dit dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan de slag gaan met taal.

Vorig jaar startte de bib van Hamont-Achel een nieuwe traditie: De Schrijfwijzen, een dictee voor iedereen die van taal houdt. Dit jaar is het enthousiasme even groot. Wel zal het dictee niet de bib, maar in de ruimere en coronaveilige aula van de WICO campus in Hamont-Lo verlopen.

Geen spellingkrak

Het dictee biedt een avond vol woorden, zinnen, pen, papier en klamme handen. Je hoeft zeker geen spellingkrak te zijn om mee te doen. Het Groot Dictee vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2020 in de aula van de WICO campus Hamont-Achel, Collegestraat 25. De deuren gaan open om 19.30 uur, het spel start om 20.00 uur en de avond eindigt om 23.00 uur. Inschrijven is gratis en kan aan de balie in de bib van Hamont en Achel of via bibliotheek@hamont-achel.be.

Het spel start om 20.00 uur stipt en dat tegelijkertijd in meer dan 100 bibliotheken over heel Vlaanderen en Brussel.