Hamont-Achel op zoek naar vrijwilligers voor naaien van mondmaskers Birger Vandael

30 april 2020

Het stadsbestuur van Hamont-Achel roept op om zelf mondmaskers te naaien. De stad heeft reeds materiaal zoals stof en lint aangekocht om dit te kunnen realiseren. Nu zoekt men nog vrijwilligers die goed overweg kunnen met naald en draad om hiervan mondmaskers te maken. Steek jij graag de handen uit de mouwen en wil je graag een steentje bijdragen door een tiental (of meer indien je wenst) mondmaskers te stikken? Vul dan het e-formulier op www.hamont-achel.be/mondmasker-naaien in of neem – tijdens de kantooruren – telefonisch contact op via 011 51 05 00. Je zal vervolgens een pakketje ontvangen waarmee je aan de slag kan.