Hamont-Achel investeert komende zes jaar 36 miljoen euro: bouw van Huis van de Burger en sporthal springen het meest in het oog BVDH

23 december 2019

10u52 0 Hamont-Achel De komende zes jaar zal het stadsbestuur van Hamont-Achel 36 miljoen euro investeren. Volgens burgemeester Rik Rijcken (PRO) was het niet eenvoudig om een meerjarenplan op te stellen, aangezien het planvoorstel oorspronkelijk deficitair was. Toch is hij tevreden met het resultaat.

Tot de meest opvallende elementen van het meerjarenplan behoort de bouw van een multifunctioneel administratief centrum, zeg maar het Huis van de Burger, waar alle stadsdiensten hun intrek zullen nemen. Eerder raakte al bekend dat er zes miljoen euro zou gaan naar een nieuwe sporthal (lees hier).

Ook belangrijk is het aspect ‘veiligheid’ in de gemeente. Daarom wordt er 170.000 euro geïnvesteerd in camera’s, komen er fietsstraten in de schoolomgevingen en gaat er vier miljoen euro naar de heraanleg van een veilig fietspad op ’t Lo en de renovatie van de fietspaden op de Haag en de Dijk.

Stadsapp

De inwoners van Hamont-Achel mogen zich bovendien opmaken voor de komst van een stadsapp. Bezoekers van de stad moeten vooral worden aangetrokken in een ruim onthaal- en belevingscentrum aan de Achelse Kluis waar de samenwerking in Natuurgrenspark ‘De Groote Heide’ extra in de verf wordt gezet.

Verhoging van opcentiemen

Terwijl de personenbelasting dezelfde blijft, zal Hamont-Achel de opcentiemen op onroerende voorheffing verhogen van 627 punten naar 730. Dit omwille van de stijgen de bijdragen van de stad aan politie en brandweer. “Op deze manier draagt iedereen zijn steentje bij, jong en oud, werknemer en werkgever, … zodat we als stad kunnen blijven groeien en onze burgers nog beter kunnen dienen dan vandaag”, besluit het bestuur.