Hamont-Achel geeft uitleg bij ‘sporthal van de toekomst’ BVDH

28 november 2019

10u21 0 Hamont-Achel Hamont-Achel wil in Achel een sporthal voor de toekomst voorzien die voldoet aan de huidige normen en noden. Op maandag 16 december gaat het stadsbestuur dieper in op de plannen met een infomoment in de grote zaal van het Michielshof. Dit infomoment start om 20 uur.

Er lagen meerdere opties op tafel om een nieuwe sporthal in Achel te voorzien. Gaande van een uitbreiding van de huidige tot de bouw van een nieuwe sporthal, inplanting op de huidige locatie of toch elders. Na een grondige analyse wil de Stad Hamont-Achel verhelderen wat er in de toekomst te gebeuren staat. Na een deskundige toelichting is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Tijdens deze vragenronde beantwoorden burgemeester en schepenen alle vragen. Alle inwoners van Hamont-Achel zijn meer dan welkom op dit infomoment. Inschrijven is niet nodig.