Hamont-Achel blijft subsidies verlenen aan projecten in ontwikkelingslanden Birger Vandael

08 juli 2020

11u52 0 Hamont-Achel Ondanks de coronacrisis blijft het stadsbestuur van Hamont-Achel financiële steun verlenen aan duurzame projecten en stage- en inleefreizen van inwoners in ontwikkelingslanden. Je kan dus ook in 2020 een subsidieaanvraag indienen via de dienst Stadsontwikkeling.

In 2019 trok het stadsbestuur maar liefst 8.800 euro uit voor projecten in ontwikkelingslanden. Hiermee konden een tiental Hamont-Achelse vzw’s bestaande projecten in Afrika, Azië… verder zetten. Zo werd er bijvoorbeeld geïnvesteerd in verbetering van infrastructuur en de aankoop van materialen voor zelfvoorzienende landbouw en scholen.

Studenten kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen voor hun stage- of inleefreis. Voor projecten van organisaties ligt de uiterste aanvraagdatum op 1 september 2020. Je kan je aanvraag indienen via duurzaamheid@hamont-achel.be of schriftelijk via dienst Stadsontwikkeling, Stad 40, 3930 Hamont-Achel.