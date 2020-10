Hamont-Achel akkoord met Openbaar Vervoerplan, mits meer frequente buslijnen Birger Vandael

01 oktober 2020

09u37 0 Hamont-Achel Op de gemeenteraad van Hamont-Achel werd gunstig advies gegeven aan het Openbaar Vervoerplan 2021, mits er wordt voldaan aan een aantal opmerkingen. Het gemeentebestuur wil onder meer dat Lijn 84 (Geel-Hamont) om het halfuur rijdt in plaats van om het uur en dat lijn 48 (Hasselt-Hamont) via Bocholt en Peer om het uur rijdt.

Naast de twee aanpassingen in de frequentie kijkt het gemeentebestuur ook naar de mogelijke start van personenvervoer via de trein naar Weert. In dat geval wordt er versterking gevraagd van het aantal buslijnen naar Hamont vanuit het noordoosten van Limburg. Daarnaast wordt ook gevraagd om de lijn 48 door te trekken tot Campus Salvator.

Salvator bereikbaar

Burgemeester Rik Rijcken (PRO) heeft samen met schepen van Mobiliteit Bèr van de Schans (PRO) dit dossier van kort bij opgevolgd. “We zijn dan ook zeer tevreden dat er vanaf eind 2021 eindelijk een busverbinding komt tussen Hamont en Achel. Ook het feit dat campus Salvator per bus bereikbaar zal worden vanuit de regio Pelt en Achel is een pluspunt. Het is en blijft de taak van de stad om er ook in de toekomst voor te blijven pleiten dat er voldoende mogelijkheden zijn om zich met het openbaar vervoer zowel vanuit Hamont als Achel op een efficiënte manier te kunnen verplaatsen.”

Mobipunt versterken

Oppositiepartij CD&V had tijdens de gemeenteraad een aantal ideeën voorgelegd aan het bestuur. Er werd onder meer gevraagd om het Mobipunt van Hamont te versterken als de treinverbinding naar Weert op termijn een feit zou zijn. De meerderheid stemde daar mee in. Op de vragen over het vervoer op maat, wist de burgemeester te verduidelijken dat het budget hiervoor van 5 naar 10 miljoen euro gaat.