Groot Dictee Heruitgevonden in bib van Hamont-Achel BVDH

18 november 2019

09u26 0

Op vrijdagavond 6 december vindt in de bib van Hamont-Achel De Schrijfwijzen plaats. Dat is Het Groot Dictee Heruitgevonden, een dictee voor íédereen die graag speelt met letters. Dit dictee staat niet vol met moeilijke woorden, maar laat je wel creatief werken rond taal. Het spel start om 20.00 uur stipt en dat simultaan in meer dan 100 bibs over heel Vlaanderen. De Hamont-Achelse winnaar van het Groot Dictee Heruitgevonden gaat naar huis met toffe prijzen en eeuwige roem. De winnaars van alle bibliotheken nemen het bovendien tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen, die midden januari plaatsvindt. De eindwinnaar gaat aan de haal met een exclusieve Belgische designpen. Inschrijven kan aan de balies van UiTpunt Hamont en UiTpunt Achel of via bibliotheek@hamont-achel.be.