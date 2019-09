Grandslamwinnares Elise Mertens feestelijk ontvangen op stadhuis Hamont: “Fijn dat Belgen ‘s nachts wakker blijven om me te volgen” Birger Vandael

10 september 2019

17u11 2 Hamont-Achel Tennisster Elise Mertens is dinsdagmiddag op het stadhuis van haar woonplaats Hamont-Achel gehuldigd na haar eerste grandslamtitel. Afgelopen zondag won ze de finale van het vrouwendubbelspel op de US Open. Uit handen van burgemeester Rik Rijcken (PRO) kreeg ze in het gezelschap van haar vader bloemen, Achel Trappist en een teutenbeeldje. “Ik ben blij dat iedereen in Hamont-Achel zo meeleeft met mijn prestaties”, vertelde ze met haar eeuwige glimlach.

Mertens landde maandag op de luchthaven van Schiphol en verblijft nu enkele dagen in Hamont. Aanstaande vrijdag stapt ze opnieuw het vliegtuig op om zich in Azië voor te bereiden op de Masters in het dubbel en de B-Masters in het enkel. “Veel tijd om de overwinning te vieren, heb ik dus niet", lacht ze. “Ik ben wel blij dat ik in Limburg ben, al is het maar voor enkele dagen. De ontvangst op het stadhuis was een kleine verrassing die ik zeker fijn vind. Ook het feit dat veel Belgen ‘s nachts wakker bleven om mijn prestaties te volgen, deed deugd.”

Drukke dagen

In totaal is Mertens ongeveer zes en een halve week van huis geweest. En wat doet een topatlete op haar eerste dag terug thuis? Trainen! “Ik heb een heel programma af te werken", verduidelijkt ze. “De komende weken staan er opnieuw enkele belangrijke afspraken op de agenda. Een wandeling met de honden zal ik zeker ook niet overslaan hoor. De dagen zijn in elk geval goedgevuld.”

Op korte termijn bereidt de Hamontse zich dus voor op de Masters in november. “In oktober is er een tornooi in Luxemburg, hopelijk komen er dan veel bekenden supporteren. De Olympische Spelen in Tokio zitten in mijn achterhoofd, maar eerst is er nog de winterperiode.”

Grote huldiging

Burgemeester Rik Rijcken stuurde de bekendste inwoner van zijn stad na haar knappe prestatie meteen een sms’je. “Het was wel een hele karwei om haar nummer te pakken te krijgen”, vertelt hij trots. “We hebben hier ook de ritzege van Jelle Vanendert in de Tour meegemaakt, maar dit is in mijn periode als burgemeester (sinds begin dit jaar, red.) toch de knapste prestatie van een inwoner.”

In samenspraak met de entourage van Mertens werkt de stad aan een grote huldiging met de inwoners. Die moet plaatsvinden na de Masters. “Vermoedelijk zal dat gebeuren op de tennisclub", stelt Rijcken. Hij droomt hardop van een bijeenkomst met Kim Clijsters en een aantal jonge tennissers die allemaal samen een balletje zullen slaan. “Deze huldiging is heel last minute geregeld. We zijn blij dat zij daar toch even tijd voor heeft gemaakt. Het mooiste vind ik dat zij altijd zichzelf blijft. Elise is nog altijd het meisje uit Hamont dat graag tennist. Ze is haar lach onderweg nooit verloren en blijft altijd even spontaan. Ik wil haar bedanken voor de mooie sportmomenten en we gaan er nog veel met haar beleven. Dit zal voor altijd speciaal blijven.”