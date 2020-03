Gemeenteraad gaat door zonder publiek Birger Vandael

19 maart 2020

14u48 1

Op donderdag 26 maart 2020 vindt in Hamont-Achel ondanks de verspreiding van het coronavirus de gemeenteraad plaats. In welke vorm dit zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Uit voorzorg is er geen publiek en pers toegelaten tijdens deze zitting. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen werd de gemeenteraad van maart geschrapt. Her en der is er ook de oproep om deze digitaal te laten plaatsvinden. Voorlopig bevat de agenda in Hamont-Achel maar een achttal puntjes. Daarbij onder meer het ontslag van Kelly Donné (CD&V), die zal moeten vervangen worden door een nieuw raadslid.