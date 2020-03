Geen vijfgangenmenu’s aan de deur: “De financiële kater zal groot zijn, gelukkig is er veel begrip” Birger Vandael

20 maart 2020

10u55 0 Hamont-Achel Heel wat horecazaken zijn sinds de sluiting van hun zaak gaan inzetten op een afhaal- en/of leverdienst. Dat blijkt niet voor iedereen in de sector een mogelijkheid. Neem nu Restaurant Koeckhofs uit Achel, zij kunnen moeilijk een vijfgangenmenu aan de deur leveren. “Ons hotel zou nog mogen open blijven, maar omdat dat zo verweven is met het restaurant, is dat geen optie. De financiële kater zal dus groot zijn”, vertelt zaakvoerster Inge Van de Broek.

Koeckhofs is gelegen aan het Michielsplein en heeft een stevige reputatie. ‘Met Vier in Bed’ deed het hotel al aan, de Gault&Millau geeft 14/20 en onze krant gaf de zaak vier sterren bij de restaurantrecensies. Gezellig aperitieven op het buitenterras en dan vijf gangen voorgeschoteld krijgen in de sfeervolle zaak, de formule klopte! Aan die tijd is vrijdag abrupt een einde gekomen.

“Het begon vorige week al met afmeldingen op dinsdag en dat ging woensdag de hele dag door”, weet Inge. “Kleine feestjes en grote evenementen werden geannuleerd. Normaal zouden zeventigplussers op weekend komen, maar ook zij hadden angst voor wat komen zou. Onze noorderburen hadden binnenkort het hele hotel afgehuurd voor een seminarie. Ook die planning werd geschrapt. We zitten met negen mensen vast personeel en zagen onze omzet zienderogen dalen.”

Krop in de keel

Donderdagavond zat de hele groep voor de tv toen werd bekend gemaakt dat alle horeca moest sluiten. “Dat was wel even slikken”, zucht Inge. “We hadden gehoopt om het weekend toch nog te mogen openen. Vanaf dat moment hebben we iedereen afgebeld. Na een slapeloze nacht moesten we de zaak voor drie weken sluiten en de aanwezige gasten met de krop in de keel naar huis sturen. Het hotel kunnen we op deze manier niet openhouden. We kunnen maar moeilijk een frietje op de kamer later leveren. Ons personeel was een andere grote zorg, zij kunnen nu gaan stempelen.”

Alle open flessen wijn opgedronken

Na de laatste vrijdag werden de frigo’s in Koeckhofs gepoetst en bleef de zaak in vakantiemodus achter. “Met ons team hebben we alle open flessen wijn opgedronken, anders konden we daar toch niets mee doen. De overschotten hebben we verdeeld, dingen die kunnen ingevroren worden, gingen de diepvriezer in. Helaas moesten we ook een groot deel weggooien.”

Inge kreeg samen met haar man Mark veel steunbetuigingen: “Daar zijn we erg dankbaar voor! Het is jammer om te zien dat we als horeca zo hard worden geraakt, maar heel wat mensen blijven doen alsof er niets aan de hand is. We kunnen nu alleen maar hopen dat het bij deze drie weken blijft.”

Niet bij elke zaak is de chaos zo groot als bij Koeckhofs. Het gerenommeerde restaurant Slagmolen, gekend voor de twee Michelinsterren, was toevallig met verlof van 5 tot en met 19 maart. “Onze frigo’s waren bijgevolg reeds leeg. Voorlopig wachten we verder af zoals iedereen”, aldus zaakvoerder Bert Meewis.