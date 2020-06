Geen kermis en jaarmarkt in Hamont-centrum dit weekend Birger Vandael

04 juni 2020

09u33 0

Op de eerste zondag na Pinksteren is het normaal kermis in Hamont-centrum. Omwille van de coronamaatregelen zal deze kermis dit jaar niet doorgaan. Ook de jaarmarkt die gepaard gaat met deze kermis zal dit jaar niet plaatsvinden. De wekelijkse markt gaat wel gewoon door. De eerstvolgende kermissen vinden normaal plaats vanaf 19 juli (Hamont-Lo), 2 augustus (Achel-centrum) en 23 augustus (Achel-statie). Het is nog maar de vraag of deze kermissen wel mogen doorgaan. Daarvoor wacht de stad de beslissing af van de Nationale Veiligheidsraad. Indien er een of meerdere kermissen niet doorgaan, zal hierover gecommuniceerd worden via de stedelijke website – www.hamont-achel.be – en de Facebookpagina ‘Stad Hamont-Achel’.