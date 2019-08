Fotowedstrijd De Groote Heide geopend BVDH

23 augustus 2019

De fotowedstrijd van Natuurgrenspark De Groote Heide zoekt dit jaar het spanningsveld tussen natuur en stad op. “Zoals je natuur kunt ontdekken in de stad, zijn er ook ‘stadse’ elementen te vinden in de natuur. Het contrast tussen stad en natuur, tussen hectiek en rust, tussen drukte en weidse vergezichten: dit zijn aspecten die een gebied interessant maken”, klinkt het in de aankondiging. De ingezonden foto moet gemaakt zijn binnen De Groote Heide en er moet bij vermeld worden waar exact. Foto’s kunnen van 15 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 worden ingezonden via een formulier op www.degrooteheide.eu/fotowedstrijd. In oktober gaat de vakjury aan de slag. De foto’s worden beoordeeld op twee punten: hoe is het thema in beeld gebracht en hoe is de technische kwaliteit van de foto. Er zijn prijzen voor de beste drie en een publieksprijs.