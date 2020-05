Fotografe maakte al 300 raamportretten in Hamont-Achel: “Dankzij mijn foto’s zagen families elkaar terug” Birger Vandael

27 mei 2020

19u04 1 Hamont-Achel Al ruim een maand fleurt Kelly Donné het straatbeeld van Hamont-Achel op met een aantal raamportretjes. In totaal heeft ze ongeveer 200 gezinnen in Hamont vereeuwigd op foto en 100 gezinnen uit Achel. “Het is zalig om op deze manier iets te kunnen doen voor de mensen en een glimlach op de gezichten te toveren”, vertelt Kelly.

Het idee ontstond bij Kelly toen ze na de televisie-uitzending van de ‘Ronde tegen Corona’ zelf een wandeling maakte door de stad. “Mijn fotostudio was op dat moment al drie weken gesloten en ik begon de stiel wel erg te missen. Daarom maakte ik tijdens die ronde beelden van allerlei spandoeken met steunbetuigingen, witte lakens en beren voor de berenjacht. Af en toe dook er een hond op achter een venster en legde ik het dier ook vast. Ik voelde dat ik met foto’s mijn steentje wilde bijdragen voor de mensen die het moeilijk hebben. Naar analogie van een raamkunstenares in Antwerpen, is het idee van de raamportretjes verder beginnen borrelen.”

Aanvankelijk wist Kelly niet of er mensen zaten te wachten op haar werken en deed ze ook navraag bij Unizo of het wel toegelaten was om gratis foto’s te maken. “Men zei me dat het kon, zolang ik maar binnen wandel- of fietsafstand bleef van mijn woonplaats. Vervolgens deed ik een oproep via Facebook en op 14 april maakte ik mijn eerste raamportret. Al snel werd de vraag naar portretjes groter dan de tijd die ik daaraan kon spenderen.”

Hartverwarmende reacties

Kelly kreeg veel hartverwarmende reacties op haar initiatief. Ook de Gezinsbond zette haar initiatief nog eens extra in de verf. “Heel veel mensen reageerden zelfs ontroerd omdat ik langskwam. Nu hadden ze eindelijk een foto om te delen met familie en vrienden die ze moesten missen. Ook kinderen vonden het volgens ouders heel leuk om hun vriendjes terug te zien, al was het dan op foto. Mensen deden voor de gelegenheid nog eens hun mooiste outfit aan of kinderen speelden nadien zelf ‘fotograafje’ na in de tuin.”

Boek

“Voorlopig staan de resultaten enkel op mijn Facebookpagina ‘Kelly Donne fotografie’, maar ik kreeg ook al de vraag om er een boek van te maken”, gaat Kelly verder. “Omdat mijn fotostudio inmiddels weer open is, is er wel een eind gekomen aan de actie. Ik neem dus geen nieuwe aanvragen meer aan.”

Als fotografe was de tijdelijke lockdown in elk geval een vervelende periode. “Sommige zwangere vrouwen zijn inmiddels al bevallen en pasgeboren kindjes zijn al meerdere weken oud. Het is natuurlijk jammer dat ik dat heb moeten missen. Ook nu gelden nog strenge veiligheidsmaatregelen, maar we proberen iedereen opnieuw zo snel mogelijk verder te helpen.”