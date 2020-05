Fotocabine geplaatst in stadhuis van Hamont-Achel Birger Vandael

14 mei 2020

12u14 4 Hamont-Achel In het stadhuis van Hamont-Achel is een nieuwe fotocabine geplaatst op de dienst Burgerzaken. Wanneer je pasfoto’s nodig hebt voor een identiteitskaart, reispas of rijbewijs, kan je daar gemakkelijk terecht.

De fotocabine staat op het gelijkvloers en is ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk. Voor 5 euro krijgt de gebruiker zes kant-en-klare pasfoto’s die meteen afgegeven kunnen worden bij de aanvraag. Betalen kan zowel via bancontact als cash. De cabine geeft stap voor stap instructies en neemt verschillende foto’s waaruit men kan kiezen. Hoewel de fotocabine blijvend is, blijft het de aanvrager nog steeds vrij om – na de coronacrisis – een professionele fotograaf te contacteren.

Ontsmetten na gebruik

Na het gebruik van de fotocabine, wordt die uiteraard gronding ontsmet. Ook is het niet toegelaten om met twee of meer personen de fotocabine te betreden. Omwille van de coronacrisis werken de stadsdiensten tot nader order enkel op afspraak. Wie gebruik wil maken van de cabine, maakt dus eerst een afspraak met de dienst Burgerzaken via het telefoonnummer 011/51.05.00.