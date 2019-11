Fluvius optimaliseert het gastnetwerk Lien Vande Kerkhof

12 november 2019

08u15 0 Hamont-Achel Om het gasnetwerk in Hamont-Achel te optimaliseren start Fluvius vandaag met de aanleg van een nieuwe middendruk gasleiding die in verschillende fases zullen verlopen. Er zal gewerkt worden Sleutjes, Kloosterstraat, Vlasstraat, Groenstraat, Inkensven en Graanstraat.

De werken starten aan de gascabine in de Sleutjes ter hoogte van de tennisclub. Hierna gaat het via de Sleutjes naar de Kloosterstraat tot het kruispunt met de Vlasstraat. Tijdens deze periode zal er enkel éénrichtingsverkeer mogelijk zijn. Het éénrichtingsverkeer tussen de Sleutjes en de Vlasstraat is voorzien in de richting van de Vlasstraat. Op die manier kunnen de werken veilig verlopen. Deze eerste fase is voorzien tot eind december.

Hinder beperken

Begin volgend jaar zal er verder gewerkt worden in de Vlasstraat en de Groenstraat om daar de spoorweg te kruisen en verder te gaan via Inkensven tot aan de Graanstraat. De stad meldt dat de aannemer zijn uiterste best zal doen om de hinder tijdens deze periode te beperken.