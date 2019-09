Film ‘Diego Maradona’ in Cinema Walburg BVDH

18 september 2019

De stad Hamont-Achel projecteert op woensdag 25 september om 20.15 uur in Cinema Walburg de film ‘Diego Maradona’. Dat is de nieuwe film van Oscarwinnaar Asif Kapadia (bekend van andere documentairefilms zoals ‘Senna’ en ‘Amy’) over de opkomst en ondergang van stervoetballer Diego Maradona.

De film is gemaakt aan de hand van meer dan 500 uur aan archiefmateriaal en met de volledige steun van Maradona zelf. Kapadia schetst een uniek portret van deze man, rebel, held, en voor velen: God. Kortom, een must-see voor alle voetballiefhebbers en -spelers in Hamont-Achel en omstreken.

Tickets kosten 6 euro en zijn te koop via www.hamont-achel.be/aha.