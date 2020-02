Enorme efficiëntiewinst dankzij nieuw Huis van de Burger: “Nu zitten we op vijf verschillende locaties” Birger Vandael

04 februari 2020

16u21 0 Hamont-Achel Het nieuwe stadsbestuur van Hamont-Achel kondigde in het meerjarenplan de komst van een nieuw ‘Huis van de Burger’ aan. Dat nieuw administratief centrum zou vijf miljoen kosten. Vanuit de oppositie kwamen er vragen over het nut van deze aankoop. “In de eerste plaats bleek dat er hier een enorme efficiëntiewinst te rapen valt”, reageert schepen van Communicatie Jacky Umans (PRO).

Eind februari zullen in de vier kerkdorpen infoavonden volgen zodat de bevolking wat meer uitleg krijgt bij het meerjarenplan. Ze krijgen daar ook de mogelijkheid om vragen te stellen en zo zal ook het Huis van de Burger aan bod komen. Daarmee reageert het bestuur op onder meer de vraag van CD&V om met concrete info naar buiten te komen. “Volgens ons is die investering wel degelijk nodig. Momenteel zijn de diensten gedecentraliseerd, waardoor er geen optimale samenwerking is en bijgevolg ook geen optimale dienstverlening aan de burger”, stelt Umans.

Pendelende personeelsleden

“Men zit op vijf verschillende locaties (UiTpunt, Huis van het Kind, Stadhuis, OCMW in Achel en Stadswerf, red.) en er zijn nog twee bibliotheken. Verschillende personeelsleden moeten constant pendelen, met veel verplaatsingskosten en tijdverlies als resultaat. We hebben meer onthaalbalies dan een stad als Genk, en die moeten ook allemaal onderhouden worden. Je kan als voorbeeld de vele kopieerapparaten nemen, die veroorzaken heel wat overbodige kosten.”

Umans benadrukt dat men met het nieuwe centrum een moderne werkplek aan de medewerkers wil geven. “Nu zie je op sommige plaatsen elektrische vuurtjes staan omdat men het anders niet warm krijgt. Dat is echt niet meer van deze tijd. Zie bijvoorbeeld ook het oude klooster waar het UiTpunt gevestigd is. Die omgeving is totaal verouderd en voldoet niet meer aan de energetische normen. Met het nieuwe gebouw willen we gewapend zijn voor de komende dertig à veertig jaar.”

Over de locatie van het nieuwe stadhuis is nog niets officieel bekend. Als mogelijkheid wordt de site op de Wal genoemd. “We bekijken enkele denkpistes en de onderzoeken lopen momenteel”, houdt Umans zich op de vlakte. “Door bepaalde extra instanties of diensten onder te brengen in dit Huis van de Burger, kunnen we het in elk geval nog aantrekkelijker maken. Het bedrag van 5 miljoen euro kan uiteraard later nog worden bijgestuurd."

Infoavonden in week van 17 februari

De infoavond vinden plaats in de week van 17 februari en starten telkens om 20 uur. Op maandag gaat men van start in de Parochiezaal van Hamont-Lo, vervolgens zijn het Michielshof in Achel (dinsdag), De Burg in Hamont (woensdag) en de Parochiezaal van Achel Statie (donderdag) als locatie aan de beurt.