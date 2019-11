Drugsdealer bestookt Hamont-Achel met rijke collectie BVDH

28 november 2019

Een 25-jarige man zonder gekende woonplaats is veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden voor de invoer en het verkopen van Benzo Fury (een designerdrug), XTC, ketamine, 2-CB, speed en cocaïne. De man was actief in Hamont-Achel tussen januari 2016 en juni 2017. Tijdens het onderzoek vertelde de twintiger dat hij de drugs aankocht in Nederland en betwistte hij de verkoop niet. Hij kwam zich echter niet verdedigen tijdens de behandeling van zijn zaak. De rechtbank wijst in het vonnis naar de impact die drugs hebben op de verslavingsproblematiek en naar de gevaren voor de volksgezondheid. De twintiger krijgt ook een boete van 8.000 euro en de geldsom van 15.000 euro wordt als vermogensvoordeel verbeurdverklaard.