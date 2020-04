Digitale gemeenteraad doet beroep op ‘Zoom’ Birger Vandael

17 april 2020

De gemeenteraad van april vindt plaats op donderdag 23 april en gaat zoals gewoonlijk van start om 20.00 uur. Omwille van de geldende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken, zal er net zoals in maart geen fysieke bijeenkomst zijn. De gemeenteraadsleden zullen via Zoom – een Clouddienst waarmee men virtuele bijeenkomsten kan organiseren – deelnemen. Ook burgers die geïnteresseerd zijn om de gemeenteraad van april bij te wonen, kunnen hiervoor een login bekomen. Zij dienen daarvoor voor woensdagavond 22 april een e-mail te sturen naar algemeendirecteur@hamont-achel.be. Net voor aanvang van de zitting ontvangen zij via e-mail een uitnodiging om deel te nemen. Op de agenda staat onder meer de vraag hoe burgers en handelaars kunnen worden ondersteund. Eerder raakte al bekend dat het stadsbestuur hiervoor 300.000 euro veil heeft.