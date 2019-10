Dichterstalent Esohe Weyden (20) centrale gast tijdens literair ontbijt BVDH

02 oktober 2019

10u14 0 Hamont-Achel Opkomend dichterstalent Esohe Weyden (20) is zondag 13 oktober om 10 uur te gast in de bibliotheek van Achel.

Dat in het kader van een literair ontbijt, een gratis activiteit waarbij poëzie en broodjes worden gecombineerd. Naast haar deelname aan wedstrijden dichtte Esohe reeds vol passie op onder andere Pukkelpop, de Gentse Feesten, Het Debutantenbal en nog vele andere podia. Ze neemt daarbij nooit een blad voor de mond.

Inschrijven kan aan de balie van de bibliotheek van Hamont en Achel of via bibliotheek@hamont-achel.be tot en met 5 oktober. Wacht niet te lang, het aantal plaatsen is beperkt.