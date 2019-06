Diabetespatiënt Guy Joosten (50) bereikt als ambassadeur de top van de Stelvio: “Alsof ik een rit in de Tour gewonnen had” Birger Vandael

17 juni 2019

14u40 0 Hamont-Achel Hamont-Achelaar Guy Joosten heeft afgelopen zaterdag de top van de mythische Italiaanse Alpencol ‘De Stelvio’ bereikt. Een bijzonder knappe prestatie, zeker als je weet dat Guy diabetespatiënt is. Hij was ambassadeur voor ‘Climbing for Life’ van de Diabetes Liga en bereidde zich maandenlang voor op deze onderneming om te tonen dat ook mensen met diabetes sportieve prestaties kunnen leveren.

In een vorig leven was Guy schepen in zijn stad. Meteen na de verkiezingen in oktober werd hij uitgekozen als ambassadeur van het project van de Diabetes Liga en zo werd Guy fanatiek fietser. Zijn woonkamer heeft tegenwoordig meer weg van een fietsenwinkel, hij verloor 8,5 kilo (en won er nog eens 3,5 aan spiermassa) en tijdens de weekends vond je hem terug op groepstrainingen in de (Vlaamse) Ardennen. “Dankzij de prachtige begeleiding van het Energy Lab werd ik klaargestoomd voor deze uitdaging”, stelt Guy.

Angstzweet

Vorige week woensdag trok de Hamont-Achelaar naar Bormio. Toen hij vanuit Oostenrijk Italië binnenreed, trok hij via de Stelvio naar beden. “Het angstzweet brak toen een beetje uit”, geeft hij toe. “Ik besefte plots dat ik op de klim zat en die zag er veel steiler uit dan gedacht. De moed zakte me in de schoenen. Na een kort ritje op donderdag deden we op vrijdag de eerste kilometers van de klim. Met een klein hartje begon ik zaterdag dan aan de ultieme uitdaging.”

Het verging Guy zaterdag beter dan de voorgaande dagen. In warme weersomstandigheden en dankzij de begeleiding van anciens, met onder meer ‘De Leeuw’ Johan Museeuw, steeg hij naar de top. “Het was een ongelofelijk ervaring, ik kwam ogen te kort om te genieten van het uitzicht. De haarspeldbochten vielen goed mee en ik werd zelfs emotioneel als ik naar beneden keek. Met de skiërs in de achtergrond kwam ik in de slotkilometers terecht in de ijle lucht. Dat was even doorbijten, maar toen ik de bordjes met de laatste meters zag opduiken, werd ik naar de meet geroepen. Het was alsof ik een rit won in de Ronde van Frankrijk.”

Met een tijd van 3 uur en 32 minuten trok Guy fier weer naar beneden en intussen geniet hij thuis in Hamont-Achel na van zijn prestatie. “Niet alleen de uitdaging, maar ook het hele verhaal was fantastisch. In een groep vol lotgenoten praatten we over onze onzekerheden en motiveerden we elkaar. In 2030 zal één Vlaming op tien Diabetes type 2 hebben (Guy heeft zelf type 1, red.) en zij hebben er alle baat bij om te sporten. In dat opzicht vind ik het wel jammer dat het aantal giften aan de vzw Diabetes Liga tegenviel. Mensen hebben nog niet helemaal door dat dit echt een belangrijke missie is.”

Geen zwart gat

Guy zelf heeft nu de smaak te pakken. “In juli ga ik opnieuw naar de Tour en voor het eerst neem ik mijn fiets mee. Ik wil immers de Galibier beklimmen. Eind augustus is er dan een nieuw event van Climbing for Life in de Vogezen waar we onze missie ook in de kijker willen zetten. Ik ga zeker niet in een zwart gat terecht komen.”

De Diabetes Liga steunen kan via deze link: https://steun.diabetes.be/project/17073