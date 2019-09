De Posthoorn ontvangt Tourist LeMC BVDH

24 september 2019

17u14 0 Hamont-Achel Op donderdag 31 oktober ontvangt Hamont-Achel een artiest van Belgisch topformaat. Johannes Faes, alias Tourist LeMC, zal in de Posthoorn een concert geven enkele dagen voor zijn show in het Sportpaleis.

Tourist LeMC zijn muziek kan je omschrijven als kleinkunst in een hiphop jasje gekruid met een Antwerps accent. Zijn carrière begon in 2010 maar de doorbraak kwam er in 2015 met het album ‘En Route’. Succesnummers als “Koning Liefde”, “Troubadours” en “En Route” zetten hem volledig op de kaart. In 2018 verscheen zijn nieuwste album “Wij Begrijpen Elkaar” en exact 1 jaar later staat ‘den troubadour’ op 8 november in het Antwerps Sportpaleis. Met de nodige trots kondigt De Posthoorn dan ook aan dat alvorens Tourist naar Antwerpen trekt, hij eerst Hamont uit zijn voegen zal doen treden.

Tickets

Vanaf dinsdagmiddag 16 uur kan iedereen tickets bestellen. Dit kan via de website www.hamont-achel.be/aha en de balies van het UiTpunt Hamont-Achel.