De Kreuners komen naar De Posthoorn BVDH

22 mei 2019

Nog maar net werd het aha!-programma voor het seizoen 2019-2020 aangekondigd en er mag al een nieuwe naam worden toegevoegd aan de line-up. Op donderdag 12 december komen De Kreuners immers naar De Posthoorn. Walter Grootaers, Ben Crabbé, Axl Peleman, Jan Van Eyken en Erik Wauters staan garant voor een daverend concert. “Dat we opnieuw een grote naam mogen verwelkomen, bewijst nogmaals dat de kwalitatieve concertwerking en infrastructuur in Hamont-Achel in de smaak vallen bij de grote boekingskantoren”, klopt schepen van Cultuur Jef Plas (PRO) zich op de borst. De ticketverkoop van dit concert start op hetzelfde moment als de ticketverkoop van de rest van het aha!-programma. Vanaf donderdag 6 juni om 17.00 uur kan je abonnementen aankopen, vanaf donderdag 13 juni om 17.00 uur gaan de losse tickets in de verkoop. Wees er snel bij, want bij de vorige passage van De Kreuners waren de tickets snel de deur uit.