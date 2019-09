Dagelijks tot 1.000 reizigers op trein Hamont-Weert BVDH

03 september 2019

20u57 0 Hamont-Achel Volgens een onderzoek van de Vereniging Treinreizigers Vervoer heeft het traject Hamont – Weert een potentieel van 800 tot 1.000 reizigers per dag. Het rapport werd overgemaakt aan de gemeentebesturen van Hamont-Achel, Pelt en Lommel en aan de Nederlandse instanties.

Het vTv is een verzameling van betrokkenen bij spoor en openbaar vervoer die ijvert voor een goede ontsluiting per spoor van de Kempen in Brabant en Limburg. Daarnaast willen ze ook de frequentie en het reizigerscomfort verbeteren. In dit onderzoek maakten ze gebruik van tellingen interviews op de P&R parkings bij de NMBS-stations van Neerpelt, Hamont en het Nederlandse station te Maarheeze.

Van Antwerpen tot Eindhoven

Bij het vTv is men tevreden dat ook vanuit Nederlandse hoek steun komt voor het herstel van de verbinding Antwerpen – Hamont – Weert. Daarom hopen ze met deze cijfers deze inspanningen nog wat verder aan te moedigen. Het potentieel gaat wel uit van een rechtstreeks verbinding vanaf Antwerpen tot Weert met mogelijkheden tot in Eindhoven. Het geheel van deze lijn heeft dan ook hun absolute voorkeur.