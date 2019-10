Daar is de herfst, daar zijn de bladkorven BVDH

23 oktober 2019

Nu de herfst volop in het land is, vallen de bladeren ook van de bomen. Daarom plaatsen de stadsmedewerkers op verschillende plaatsen in Hamont-Achel bladkorven en –containers. Hierin kan iedereen terecht met bladeren van straat- en laanbomen. Deze zullen wekelijks geledigd worden. Om overlast van bladafval te voorkomen zal ook de veegwagen van de stadswerf op regelmatige basis rondrijden. Zelf kan je vanaf 1 november ook met je bladafval terecht in het recyclagepark. Maar net zoals voor de bladkorven en –containers geldt dat je enkel zuiver bladafval afkomstig van openbare domeinen mag binnenbrengen. Eigen tuinafval en snoeihout kan je tegen betaling achterlaten in het recyclagepark of aanbieden in de witte zakken die tweewekelijks worden opgehaald.