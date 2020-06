Creativiteit troef op Limburgse proclamaties: “Dit blijft een mijlpaal in een schoolcarrière” Birger Vandael

25 juni 2020

12u38 3 Hamont-Achel De proclamatie op het einde van het zesde middelbaar is voor veel leerlingen een van de hoogtepunten in hun schoolcarrière. Deze beloning voor zes jaar werk is ook een zalige manier om samen met leeftijdsgenoten de langste vakantie van hun leven in te zetten. Door de coronacrisis is een ouderwetse proclamatie niet aan de orde, maar daar weet men in Noord-Limburg wel raad mee.

Op de WICO-scholengemeenschap in Noord-Limburg werden overkoepelend afspraken gemaakt omtrent de veiligheidsmaatregelen. “Elke school gaat er op haar eigen creatieve manier mee om, maar overal houdt men wel rekening met het aantal leerlingen en ouders en hun specifieke situatie", zegt coördinerend directeur Bart Kerkhofs.

Alternatieve formule

“Wij houden ons graag aan rituelen”, onderstreept pedagogisch coördinator van Salvator Veerle De Graef. “Daarom hebben we redelijk snel een concept bedacht dat aanpasbaar is aan de maatregelen die van kracht zijn. Al in april vroegen ouders en leerlingen naar de proclamatie en gelukkig beschikken we hier over een zeer creatief team. Dat maakt dat we maandag het officiële gedeelte koppelen aan een bezinnend moment in de kerk van Hamont-Lo. Het feestelijke gedeelte vindt aan de school plaats.”

Na de dienst in de kerk kunnen de leerlingen een wandeling door de Engelse tuin van de Salvatorianen afleggen. “Onderweg zijn er vijf standjes met een specifiek thema: een felicitatiebooth, een standje waar het jaarboek overhandigd wordt, een herdenkingsstand voor een leerling die een aantal jaar geleden plots overleed... Dit concept herhalen we twee keer om de groepsgrootte te beperken”, legt De Graef uit. Ook voor het personeelsfeest wordt er bij de school nagedacht over een alternatieve formule. “We willen iedereen sowieso bedanken voor de flexibiliteit tijdens dit moeilijk semester.”

Verplaatst en gefilmd

Ook Ludo Elsen, coördinerend directeur van het Spectrumcollege in Beringen en Lummen, benadrukt het belang van de proclamatie: “Dit is een ijkpunt en mijlpaal in de schoolloopbaan van onze leerlingen en onze laatstejaars kijken er echt naar uit. We gaan er natuurlijk voor zorgen dat dit moment niet onopgemerkt zal passeren. In de campus van Lummen verplaatsen we de proclamatie naar begin september zodat we dan hopelijk een ‘gewone’ proclamatie kunnen doen. In Beringen organiseren we een proclamatie per klas. Die vinden maandag en dinsdag plaats.”

Het officiële moment in Beringen zal gefilmd worden en alle leerlingen en ouders krijgen achteraf de beelden mee naar huis. Op die manier kunnen ze deze proclamatie altijd opnieuw beleven. “Naast het formele en officiële moment zal er ook ruimte en tijd zijn om samen met alle klasgenoten herinneringen op te halen. Hierbij worden foto’s en videobeelden getoond van de activiteiten tijdens het schooljaar. We hopen hiermee voor deze jongeren het schooljaar en het secundair onderwijs officieel en aangenaam af te sluiten.”